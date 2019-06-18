歐宸銘：聯儲減息未必急在一時

近期港股波幅較大，原因除了是市場所關注的G20中美雙方領導人會面外，中美經濟數據出爐及香港政局亦被投資者納入考慮因素。本周美國聯儲局召開議息會議，市場普遍預期聯儲局會維持利率不變，會議重點將會是主席鮑威爾怎樣演繹美國通貨膨脹速度，及減息的看法。



我們認為美國減息的誘因有二，其一美國4月通脹率為1.5%，低於當初所訂的2%通脹目標，減息可以為經濟漸轉差的美國注入新燃料，扭轉其弱勢。其二美國總統特朗普多次向聯儲局施壓，警告聯儲局勿再加息拖慢經濟增長，減息固然對刺激經濟有所幫助，然而亦有助他於明年美國總統大選作拉票用途。



縱然減息概率增加，惟我們料第三季才落實減息計劃，目前美國數據如服務採購經理指數和PMI指數仍在50%以上，加上若G20峰會中美領導人就貿易關稅問題上有所轉機的話，聯儲局未必急於一時去減息。特朗普為了明年總統大選鋪路，其減息尚方寶劍不能隨便出鞘，否則會浪費過去數年辛苦累積回來的減息空間。



對於周四的議息會聲明，投資者可將關注點放在聲明中的用字有否改變，及鮑威爾在會後的口風是否維持保持耐性。



海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘(作者為註冊持牌人士)



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