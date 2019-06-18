時富：港鐵勝在穩打穩紮

港鐵(00066)主業為鐵路營運，亦從事多元業務，包括發展住宅及商業項目、物業租賃及管理、廣告、電訊服務及國際顧問服務；在內地及海外亦拓展鐵路相關及營運項目。



我們認為公司採用「鐵路加物業」綜合發展模式，具公用股及地產股結合的優勢，防守性及增長潛力兼備。鐵路業務涉及龐大資本投資，2018年港鐵在香港專營公共交通工具市場的佔有率為49.3%。公司通過提供鐵路服務取得沿線物業發展權，再招標與地產發展商合作並於利潤中作出分成，以較低成本享受土地升值，去年地產業務EBITDA毛利率達83.9%。



港鐵今年料僅有2個香港住宅項目落成，淨利潤及盈利增長或短期受壓。惟我們相信其地產業務2020年後可恢復強勁增長，主因有幾個：首先，港鐵未來6年將推出大約20,000個住宅單位，大部分於2021年後落成。預計過半的利潤已由合作的發展商提供鎖定或保證；其次，3個新商場項目(「日出康城」、大圍和黃竹坑)可於2020至2023年期間落成。商場組合應佔總樓面面積將增加49%，支持租金收入大幅增長。



再者，政府在《鐵路發展策略2014》中建議進行七個新鐵路項目。隨着鐵路網絡進一步延伸，公司有望獲得更多物業發展權，帶來多個物業發展機會。



受惠基建改善，首季內地訪港旅客人次按年上升19.7%。訪客人次增長趨勢可維持，帶動公司鐵路及沿線商場的人流量增長，促進客運、車站商務和物業租賃等經常性業務利潤提升。另外，可加可減票價調整機制下港鐵車票價格仍具上升空間。今年6月30日起公司票價平均加價3.3%，並將於2021/2022年度追加，公司客運業務量價格齊升。



我們認為港鐵在中美貿易戰延續的投資環境下具吸引力，主因鐵路營運穩定的收入以及多個地產項目推出促利潤增長。2018年每股派息按年上升7.1%至1.2元。公司將繼續實現穩定股息增長，市場預計未來3年公司每股股息年復合增長率可達5.4%。我們給予「買入」評級，目標價51元。



時富金融研究部



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