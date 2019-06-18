東方日報B1：港銀行息差料受壓　高盛：股份買唔過

美國減息預期持續升溫，美資券商高盛預期，香港銀行同業拆息(Hibor)已於今年見頂，銀行息差或隨之受壓，將中國銀行(香港)(02388)的投資評級下調至「中性」，意味再沒有本地銀行獲「買入」投資評級。不過，受惠英國業務及回購預期，該行維持「叫買」兩大英資行滙豐控股(00005)及渣打集團(02888)。



高盛發表報告指出，市場預期今年美國聯儲局會減息0.5厘，明年再減息0.5厘，意味美國新一輪減息周期即將展開。由於本地拆息走勢很大程度上跟隨美國利率變化，預期明年一個月及三個月的拆息將跌至1.5厘，相較周一(17日)分別高企於2.41厘及2.39厘，意味潛在跌幅最多達0.91厘。



本地拆息走勢對不同銀行的淨利息收益率影響各異，該行預期恒生銀行(00011)及中銀香港的淨利率收益率將於今年見頂。其中，中銀香港至2021年淨利率收益率預期會累積收窄10點子，並拖累每股盈利預測下降11%，又相信未來三年的信貸成本會持續上揚，狠削其目標價逾一成至34.7元。中銀香港周一收報29.95元，按日跌0.83%。



東亞銀行(00023)上周發盈警，指因為內地商業地產貸款將導致25億至30億元稅後減值損失，預計今年上半年的股東應佔溢利將較去年同期的39.92億元顯著下降。高盛將其今年的每股盈利預測降低近六成。



與此同時，全球經濟增長放緩及資產質素轉差等因素影響，高盛將滙控及渣打的目標價雙雙調低2%，但認為市場低估滙控的增長目標，更展望會提升其歐洲業務的營運效率。至於渣打的盈利表現改善及回購計劃，相信不僅是一次過行動，可望持續成為投資主題，對兩行維持「買入」投資評級。



銀行業除面臨息差收窄威脅外，業務發展亦受宏觀因素拖累。高盛指，自2018年起，內地實施寬鬆幣策，緩解內地銀行的資金壓力，並降低對香港銀行的貸款需求，直言若內地繼續推出寬鬆措施，或於可見將來再推低香港銀行體系的貸款需求。



悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，內地經濟增長放緩壓力有機會傳導至香港，加上中美貿易糾紛或牽連香港市場。他預期，下半年市場貸款需求將會受壓，並迫使銀行調低貸款利率，以致淨利率收益率縮窄，直言整體銀行業前景不明朗，投資者宜採取觀望態度。



京華山一研究部主管彭偉新對下半年利率環境則審慎樂觀，認為香港銀行未必完全跟隨美國減息，預料下半年銀行整體淨利息收益率只會輕微收窄，而且相信本地拆息跌幅有限，實際情況視乎資金外流程度。



他看好恒生前景，認為其盈利表現良好，而且派息穩定，建議投資者可考慮於192元水平買入，目標價上望210至220元。另外，他又認為中銀的海外業務表現欠佳，而且內地業務相較其他本地銀行多，風險較高，直言暫時「唔會掂」。



另外，華僑永亨銀行認為，近期港元拆息抽升主要受半年結及大型招股活動等影響，預計未來一至兩個月內，一個月及三個月的拆息仍將高企，惟上漲空間有限，預期於全球央行轉鴿及香港保持大規模外匯儲備下，本地資本外流風險可控，一旦短期干擾流動性的因素消退，港元拆息將會從高位回落。



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