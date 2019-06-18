【名家筆陣】溫天納：內地逆周期調控有加碼空間

若內地需要在2020年達致建成小康社會的目標，今年和明年GDP平均增長速度不可以低於6.14%，預期今年第2季度的GDP增長速度底線約為6.2%，已相當貼近小康社會的目標增長底線。



在目前內外環境的挑戰下，中央政府需要進一步落實穩增長政策來穩定經濟。綜觀形勢，財政政策在上半年將會全面落實，下半年的政策空間相對有限。不過，整體而言，內地貨幣全年仍呈現寬鬆態勢，經濟的穩定始終需要信用的擴張。未來政策會着力打通信用傳導渠道，擴大金融機構資金來源，以及減少約束信用投放。就不同領域，基建應該為最有效的投放武器。內地近期出台若干設計地方專項債務的新政策，用以拉動基建投資，估計未來力度將持續擴大。



參考內地最新5月份經濟數據，目前基建投資較難獨力支撐經濟發展，除了消費數據以外，其他均表現疲弱，5月份內地工業增加值同比更創出2009年以來新低。不過，消費增長的力度亦難以確定能否獨撐經濟平穩發展。如筆者所言，內地地方專項債務新政策在財政領域為經濟注入新的活力，成為經濟的主要托底力量。國家不能再依靠過去的投資拉動模式，亦須尋找新的經濟增長點。



與此同時，筆者認為投資者對內地經濟亦不應過於悲觀，主要有三大因素需要考慮：(1)內地社會零售增長速度從4月的7.2%回升至8.6%，某程度上內地財政擴張促進消費的正面影響。(2)內地出口增長速度略勝於市場預期，特別是在環球不確定性加大背景下，5月對美出口跌幅收窄，至於非美國地區的外需、消費品外需仍有支撐。在出口佔比中，不少屬加工貿易性質，出口增長速度下滑壓力不會馬上導致內地貿易順差顯著收窄。(3)內地汽車產業下半年投資環境將改善，帶動製造業投資單月明顯上升。



當然，內地經濟存有不少挑戰，融資放緩的確拖累了內地基建投資，導致上下游工業生產短期數據減弱。細看數據，5月份內地企業中長期貸款數據疲弱，地方政府專項債發行減慢。其實，自第2季度開始後，融資速度明顯較第1季度放緩，影響5月份基建投資。不過，與此同時，自年初開始，內地表外融資活動所承受的監管壓力有所緩解，支持社會融資增長速度慢慢回升，有利基建(特別是交通類基建)穩定增長。預計第3季度企業中長期貸款數據將持續改善，基建投資重新回升。



不少投資者會問，積極的財政政策能否支撐經濟？筆者認為須重點留意人民銀行行長易綱近期提及「有史以來最大」力度的財政政策的持續影響。在擴張財政赤字的背景下，減稅降費有效持續刺激消費和製造業投資，而財政支出亦有助內地基建投資的回升。



無論如何，在目前的宏觀環境下，中央政府有進一步加碼逆周期調控的空間。地方專項債政策已出現微調，在貨幣政策領域，人行近期也增加再貼現和常備借貸便利額度3,000億元人民幣，加强對中小銀行流動性支持，估計未來將有更多政策逐步出台。



內地宏觀數據反映實體經濟面對下滑壓力，而內地通脹形勢亦對貨幣政策產生一定的牽制作用。故此，在後續逆周期調控中，中央將會在有限空間內强調調控效率的提升，讓實體經濟充分感受到政策的支撐作用，將流動性全面導入實體經濟中。



溫天納

資深投資銀行家暨中國人民大學講座教授

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