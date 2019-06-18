陳蓓敏：風高浪急 粵投博得過

美國聯儲局將在周四公布議息結果，是次會議減息機會不大，反之在下次7月會議，預期減息機會高達逾80%。特朗普對鮑威爾已顯示出其極度不耐煩。美國華府正對3,000億美元中國貨加徵關稅，舉行公開聽證會。本周尚有多國央行議息，如英倫銀行及日本央行。



上周五，中國公布5月社會消費品零售總額和工業增加值升，兩者皆低於市場預期，首5個月全國固定資產投資只增加5.6%。公共預算收入同比升3.8%。上半年差不多過去，投資者對中國下半年經濟表現保留。



恒指周一(17日)升百多點，險守於10天線上，成交量仍屬偏靜。個別藍籌地產股見反彈。東亞銀行(00023)發盈警，歸咎於早年批出的內地貸款資產將出現質素惡化，從而需要減值處理，其股價跌穿橫行區，月內累跌16%，消息引發投資者憂慮。國際評級機構標普更發表報告指，若東亞信貸成本上升，對東亞評級有下調影響，短線仍有沽售壓力，其他本地銀行股亦受壓。資金仍流向防守性公用股選擇。



粵海投資(00270)從事香港、深圳及東莞地區水資源服務，首季賺11.97億元，較去年同期升10.8%。集團除卻資源業務外，尚有房產項目發展。未來具備大灣區商機。將於明日除淨，末期息37.5仙港元。建議候低吸納，目標價16.88元，止蝕15.4元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)



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