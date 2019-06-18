梁彥穎：教你自製保本基金

風高浪急，自然又係時候考慮保本基金了。保本基金一般會把投資者的資金分為兩部分，較大的一部分資金會投放在高度安全及固定收入的資產。通過複式計算，這份較大的資金在到期日時，本金加累積利息收入將會等於投資者開始時的資金總額。 另一較小部分則可投放在風險及回報相對比較高的資產，例如高增值股票、或睇好睇淡兩面皆可的期權、牛熊證等。



一般人自製保本基金礙於資金有限的問題，有機會不能選擇最高質素的定息資產，但改用回報穩定的債券基金，也未嘗不可。



自製的步驟如下：(1)先找出這隻穩定基金的過去五年或以上的年利率回報為多少；(2)選擇投資年期；(3)按以下圖表投放資金在之前所選擇的穩定基金上；(4)餘下款項則可用來投資高回報資產。



舉例：若然定下5年投資目標，按表應把82.19%的資金放進年回報達到4%的穩定基金，餘下的 17.81%則可轉投高回報資產。若然定下10年投資目標，則應把67.56%的資金放進穩定基金，32.44%可投放在高回報資產。



以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。



梁彥穎

羽白資產管理財富管理總監

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