美股收市：道指漲22點　蘇富比擬賣盤股價飆58%

市場期待本周聯儲局議息聲明為7月減息鋪路，美股周一大致靠穩。道指收報26,112點，升22點或0.09%；標指收報2,889點，升2點或0.09%；納指收報7,845點，升48點或0.62%。



本周聯儲局、英倫銀行(即英國央行)，以及日本央行都會公布議會結果，當中尤以聯儲局最為重要。市場預期聯儲局在香港時間周四(20日)凌晨2時將表達更加「鴿派」的立場，並可能會鋪路7月減息。



值得留意，美國經濟響警！6月紐約聯儲製造業指數為-8.6，遠差過市場預期11，同時大幅低於5月的17.8，意味暴跌26，幅度創紀錄最大。



由於紐約聯儲銀行和費城聯儲銀行公布的製造業數據，被視為是美國ISM製造業採購經理指數(PMI)的領先指標，目前數據惡劣，反映美國整體製造業恐處於收縮，經濟有陷入衰退的迹象。



個股方面，美國藥廠輝瑞同意以106億美元收購同業Array BioPharma，以擴展抗癌藥業務。輝瑞周一收市上升0.3%；Array股價急漲56.94%，收報46.44美元。



拍賣行蘇富比同意以37億美元賣盤予媒體和電訊大亨兼藝術品收藏家Patrick Drahi全權擁有的公司BidFair。蘇富比股價全日升58.6%。



外電報道，亞馬遜進軍規模1,300億美元的視像遊戲市場的野心受挫，上周裁減視像遊戲開發部門數十名員工。亞馬遜股價收漲0.88%。



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