百濟神州：新基公司就終止合作支付1.5億美元

百濟神州(06160)公布，公司與新基公司訂立協議終止獨家許可及合作協議，新基公司將就此向百濟神州支付1.5億美元，公司將收回替雷利珠單抗全球開發和商業化的全部權利。



根據此獨家許可及合作協議，百濟神州向新基授予在美國、歐洲、日本以及亞洲以外世界其他地區開發和商業化替雷利珠單抗用於治療實體瘤的獨家許可。



百濟神州與Celgene Logistics Sàrl於2017年7月5日訂立的許可及供應協議保持不變，百濟神州有權依據此協議在中國(香港、澳門及台灣除外)獨家分銷及推廣ABRAXANE®、瑞複美®及維達莎®。



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