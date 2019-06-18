拉夏貝爾涉房屋租賃糾紛被索償

拉夏貝爾(06116)公布，收到南部縣人民法院發出的《應訴通知書》及《財產保全情況告知書》，內容有關若干涉及旗下成都樂微服飾及成都拉夏貝爾服飾(兩者均為被告人)的房屋租賃合同糾紛。



原告人南部縣美好家園房地產索償租金134.56萬元人民幣(下同)、賠償損失2,500萬元，以及作為租賃付款的違約金等。公司將採取積極應對措施，努力保障公司合法權益。



鑑於該案件尚未開庭審理，是次訴訟事項對公司本期利潤或期後利潤的影響暫無法預計，受限於法院的最終判決及年度審計的結果。



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