【市前重點睇】美股靠穩　油價跌1%

●美匯指數徘徊於97.55水平，離岸人民幣(CNH)企6.9317，港匯低見7.8341，圓匯升至108.57，歐元回順至1.1221，英鎊跌至1.2538。金價於1,340美元水平上落。油價跌逾1%，布油企60.93美元，紐油跌至51.95美元。道指期貨上升。



●5月份中美貿易戰升級前，4月份中國減持約75億美元美國國債，總持有量降至約1.11萬億美元，創自2017年5月以來新低，並且已經連續兩個月減持，但中國仍然是美國海外最大國債債主。



●評級機構惠譽下調明年全球經濟預測，由2.8%降至2.7%，主要由於貿易戰持續，並指全球央行的刺激貨幣政策無力彌補商業投資的蕭條。



●摩根士丹利認為，恒生指數明年6月底基本目標為28,000點，與上月底預測持平；最牛及最熊情況的目標價分別為32,600點及21,080點，主要反映中美貿易談判結果。



●道指收報26,112點，升22點或0.09%；標指收報2,889點，升2點或0.09%；納指收報7,845點，升48點或0.62%。



●港股ADR指數收報27,169點，跌57點。



●美國10年期國債孳息率升1.38點子，報2.0942厘。



●6月紐約聯儲製造業指數為-8.6，遠差過市場預期的11，同時大幅低於5月的17.8，意味暴跌26，幅度創紀錄最大。



●紐約期油收報每桶51.93美元，跌0.58美元或1.1%；布蘭特期油收報每桶60.94美元，跌1.07美元或1.7%。



●紐約期金收報每安士1,342.9美元，跌1.6美元或0.1%。



●英國富時100指數收報7,357點，升11點或0.16%；法國CAC指數收報5,390點，升23點或0.43%；德國DAX指數收報12,085點，跌10點或0.09%。



●中英經濟財金對話達成價值5.03億英鎊經貿協議。根據協議，2019年底前英國將向中國出口牛肉，首5年貿易額預計達2.3億英鎊。



●外國傳媒報道，滙豐控股正計劃在美國開設50個新的零售業務分行，同時會招聘逾300名員工，為該行擴充地區服務計劃的一部分。



●傳中國人民銀行和中國證監會周日(16日)召集了多間券商和基金公司相關負責人開會，會議要求機構客觀看待交易對手方，不要一刀切暫停逆回購融資。



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