比特幣升穿9400美元關　創去年5月以來新高

根據CryptoCompare數據，虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)突破9,400美元關，過去24小時高見9,471.64美元，升至去年5月以來高位；最新報9,331.01美元，升3.95%。



市場人士指出，從技術分析而言，1萬美元將成比特幣的最新阻力位，但有機會成功突破。



市場盛傳全球最多用戶之一的社交平台Facebook(Fb)即將推出虛擬貨幣Libra。Digital Currency創辦人兼行政總裁Barry Silbert稱，相關消息將促進大眾認識及接受虛擬貨幣，有助推動比特幣價值。惟他相信，Libra的價格波幅將會相對比特幣穩定，入場門檻亦有望較低，長遠而言，對持續大幅波動的比特幣或許是「壞消息」。



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