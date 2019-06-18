【股民熱話】逢九必災　真的應驗嗎？

中國人有個古老說法，「逢九必衰、逢九必凶」，大概是指無論地運、人運，每逢「九」之年，運勢就會有大的轉變，有可能是好運開始，也有可能是惡運開始。再看今年是豬年，即「亥」年，是12個地支中排行最尾的，亦即是說，壞與好，都可能到了循環的盡頭，來年將會是新一個地支循環的開始。



今年港股，大背景是2018年恒指由33,484點大幅回落至低位僅24,541點，雖然今年頭4個月一度反彈上30,000點樓上，但如今又已退守27,000點。基本上，港股在這個「九」年兼「亥」年，至今的表現都唔理想，但對比去年，又未算是好「災」。那尚餘的半年多時間，形勢會否繼續壞下去，走向衰的極端？抑或如2009年港股般，2008年大跌至10,676點低位，2009年進行整固後，便迎來近十年升浪？



投資沒有一本通書可以睇到老，十年量寬不大可能有條件再重演。回看眼前，中美貿易戰下內地經濟增長放緩，英國政局動盪下硬脫歐可能性不能抹殺，以及近期香港政局不穩，都在在說明，這個年頭如何說也不是一個好時年，相關的不明朗因素，也不見得能在短期內就能消除。



投資者須留意，除了月底G20峰會中美元首會面的結果之外，英國首相之位最終到底會由溫和派抑或硬脫歐派坐上，將足以影響英鎊匯價和英國資產價值，但市場似乎並未有太注視。查實單單係中國、美國、英國呢三個大國的經濟風險因素，足以對香港的外部構成重大不明朗因素，偏偏呢個時候香港因政府工作不好，搞到滿城風雨，唔多唔少又會影響咗本地消費意欲和投資信心，經濟底子轉差，誠然並不利於應付餘波未了的逆境。



如今惟有期望，若然今年個勢真係差，總希望好快差到一個極點，接下來的新周期起點可以否極泰來。能否如願，投資者可以留意三個重要因素。第一，就是未來半年人民幣匯率走向，若然真的穿七算，則中資股會再展新一輪拋售潮，港股低處未算低；第二，香港樓市調整是否有序，一旦樓價跌幅大於預期，將對經濟帶來衝擊；第三是資金流出香港的情況，會否演變成較大規模，甚至影響港元匯率穩定。



這三項極端風險，其中第二及第三項，目前市場似乎並未有所防範，投資者不可不察。此刻最重要是保留實力，耐心等候拐點出現，再作部署，反正急也急不來。



東方產經專欄作者帥哥

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