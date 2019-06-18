亞洲股市：日股靠穩　松下電器升1%

美股收市穩升；亞洲主要股市向好，日本日經225指數早段升21點或0.1%，至21,145點。



板塊方面，醫療保健股升0.4%，資訊技術股升0.2%，而金融股則跌0.5%。個股中，松下電器、永旺及山之內製藥全線升逾1%，日產汽車升0.5%。



百貨股Arcland Sakamoto跌0.5%。公司首季營業利潤按年增4.2%。



南韓首爾綜合指數升3點或0.1%，報2,094點。東洋鋼管及鮮京化學升2%至3%，三星電子升0.3%。



澳洲聯邦銀行料年內仍會減息2次；澳洲悉尼普通股指數升16點或0.2%，報6,625點。板塊方面，資訊技術升0.7%，醫療保健股升0.4%。個股中，博思格鋼鐵升2.7%，自由食品集團升3.8%，Alacer Gold漲6%。



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