【港股開市】騰訊撐市　三桶油偏軟

道指期貨靠穩，港股開市升62點，恒生指數報27,289點；國企指數高開27點，報10,456點。



騰訊升1.2%撐市；友邦保險及中國移動高開0.8%，合共貢獻恒指66點。滙豐控股及中國平安低開0.3%及0.2%；建設銀行及工商銀行低開0.5%。



地產股續彈，恒隆地產升1.8%，是表現最佳藍籌；九龍倉置業升1%；長實、恒基地產；信和置業、新世界發展及新鴻基地產高開0.3%至0.7%。



油價跌逾1%，中國石油及中國石化低開0.7%及0.6%，是表現最差兩隻藍籌；中國海洋石油跌0.3%。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。