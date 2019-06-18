A股快報：三大指數向好　水泥股領漲

內地股市做好，滬綜指高開3點或0.1%，報2,891點；深成指高開4點或0.06%，至8,785點；創業板指數高開1點或0.09%，報1,443點。



板塊方面，水泥股升0.7%，金融、地產及釀酒股齊升0.2%；而石油股跌0.2%，有色金屬及船舶製造股跌0.5%至0.6%。



四川宜賓市長寧縣昨日(17日)晚上10時55分發生黎克特制6級地震，在當地有辦公地址的五糧液、天原集團、浪莎及宜賓紙業均稱地震尚無影響，生產正常。各公司股價分別跌0.2%、跌2.4%、升0.2%及升1.4%。



華泰證券高開0.7%。滬倫通昨正式啟動，華泰證券成為首家「A+H+G」上市券商。



亨通光電復牌升停板。公司擬收購華為海洋51%股權。



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