5月內地四大一線城市新盤售價　廣州升幅最強

國家統計局公布5月份70個大中城市商品住宅銷售價數據。四大一線城市新建商品住宅銷售價格中，按年及按月計，廣州升幅繼續跑贏，按年升超過12%。(附圖)



至於四大一線城市二手住宅銷售價格，北京按月持平，按年升0.2%；上海按月升0.1%，按年跌0.6%；廣州按月跌0.3%，按年跌1.3；深圳按月持平，按年升3%。



統計局城市司高級統計師劉建偉表示，一、二、三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年漲幅均與4月相同或回落。



初步測算，一線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲4.7%，漲幅與4月相同；二手住宅銷售價格上漲0.3%，漲幅比4月回落0.5個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別上漲12.1%和8.1%。三線城市新建商品住宅銷售價格上漲11.3%；二手住宅銷售價格上漲8.2%。



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