【即市分析】減息憧憬成本地地產股護身符？

東方產經專欄作者股博士：受本地政治事件影響，市場憂慮樓價隨時被重估，致使近期本地地產股氣氛偏淡。不過，下半年美國減息機會增加，息口敏感的地產股該如何部署？(地產板塊追蹤：https://bit.ly/2Ehm8P1 )



基本上，香港私樓供不應求，仍然是支持樓價高企的重要原因。之不過，樓價已升至與市民負擔能力脫節的地步，若圍繞經濟的不明朗因素持續增加，置業信心難免會受到衝擊，並為樓價調整埋下伏線。



至於下半年美國減息因素，且看本周聯儲局的會議結果會否露端倪。惟美國減息背後，好可能是貿易戰的負面影響漸現，美國經濟增長放慢，且如今美國財赤驚人，減息的效用亦有待觀察。獨以減息憧憬作為支持本地地產股的藉口，不無商榷的餘地。



摩根大通最近發表的研究報告，指投資者不應過於忘形於美國潛在減息對本地地產股的支持。該行翻查對上四次美國減息，發現本地地產股不一定對減息有正面反應。反而，內地經濟增長表現，則百分百會影響到恒生地產指數的表現。



故此，針對重磅的本地地產股板塊，選股策略只宜集中具流通量的幾隻藍籌地產股。參考摩通的取向，具農地轉換概念的恒基地產(00012)，以及現金含量高，有機會增加派息的信置(00083)，會較為可取。

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