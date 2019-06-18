麻生太郎：中美或在G20舉行會議

外電報道，日本財政大臣麻生太郎表示，鑒於北韓領袖金正恩和中國國家主席習近平快將舉行會議，中美在月底的大阪二十國集團(G20)峰會期間很可能會舉行一次會議 。



美國商務部長羅斯接受外媒訪問表示，特朗普和習近平將會出席G20峰會，但這不是中美解決貿易爭端問題取得進展的場合，中美有其他極需討論的問題，例如北韓問題和香港問題。他認為美國最終會與中國達成貿易協議。



另外，日本央行行長黑田東彥表示，中美貿易緊張局勢帶來的風險正上升，全球經濟面臨下行風險，日央行政策委員會將在周三開始、為期兩天的會議，討論全球經濟狀況，將檢視經濟狀況以繼續實施適當的政策。



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