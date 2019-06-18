採納特朗普意見？波音對737 MAX改名持開放態度

美國波音公司737 MAX系列客機早前引發空難，公司財務總監Greg Smith於巴黎出席航空展覽時表示，公司正致力於採取所有必要措施，以恢復品牌聲譽，對所有建議皆持開放態度。



他指：「如果意味着要改變品牌才可恢復公司聲譽，我們會着手解決問題，但如不是，則會優先處理其他問題」。



不過，據悉波音的管理層目前並無計劃為737 MAX系列客機改名，亦無提供航空公司何時可解除「禁飛令」的時間表。



事實上，美國總統特朗普曾於其社交網站公開建議波音修復該系列客機的系統以及增添額外強勁的功能，甚至改名以全新面目示人。



巴黎航空展覽於當地時間周一(17日)展開，外媒引述航空諮詢公司IBA.iQ的統計指出，波音當天並無宣布任何新訂單，反而其競爭對手空中巴士獲得100架飛機的訂單，價值110億美元。



波音737 MAX客機自去年10月及今年3月的兩宗空難後，全球陸續被叫停飛。受此影響，公司已連續兩個多月未有獲得任何商用飛機的新訂單。



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