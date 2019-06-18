新股專輯：嘉宏教育掛牌一度潛水　留意海外機遇

新股中國民辦高等教育機構嘉宏教育(01935)周二(18日)首日掛牌，甫開市即「潛水」0.66%，開市報1.49元，最新已「浮面」，並一度高見1.56元，較招股價1.5元高4%。



該公司公開認購不足額，僅錄46.12%。執行董事陳凌峰稱，現時本地投資者對公司的認識不足，強調日後會投放更多時間與投資者會面，以提升認識度。



他指出，現時在美國的學校仍處培育階段，中美貿易摩擦未有影響公司拓展美國業務步伐，另有留意除美國以外的海外市場機遇，例如歐洲。



主席、首席執行官兼執行董事陳餘國表示，公司每2年至3年加價，而調價幅度視乎市場需求而定。按過往經驗，每次加價約1,000元至2,000元人民幣，平均加幅約十數百分點。



對於去年內地當局就《民促法》修訂草案徵收意見，陳餘國認為，現時政策細則仍未出台，對公司沒有大影響，日後或會將旗下部分學校盈利化，亦會繼續收購高等教育學校，選址集中在華東、華中、華北地區。



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