中金：料華為手機今年海外出貨跌七成

中金最新報告指，華為手機無法預裝海外用家常用軟件，佔手機總出貨量一半的海外業務有下跌壓力；在中性情況下，預計其2019年手機的海外發達國家市場出貨量大跌70%，新興市場下滑30%。



該行報告預計，華為在2019至2020年出貨量均為2.2億部，分別按年增長8.1%與按年跌0.2%；公司2018年手機總銷量為2.06億部。



在最壞情況，中金料華為會失去全部海外市場，預計2019/2020年手機出貨量降至1.9億及1.5億部，分別按年跌6.8%及21.2%。



報告指，華為供應鏈短期有被削減訂單的壓力，長期而言，公司將推進國內半導體及手機作業系統等發展。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。