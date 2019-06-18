港股格局：林嘉麒指7月會更「絕」

周二大市僅升200點，不少投資者都擔心「五窮六絕」而未敢入市。宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，市場傳統雖有「五窮六絕七翻身」之說，但觀乎現時市場氣氛，看不到大市下月會翻身，甚至會較6月更「絕」。



他解釋，現時市場憧憬月底的G20峰會及美國議息結果，以致近日恒指出現上落格局。當踏入7月時，由於預計美國公布的經濟數據欠佳，以及受中美貿戰的影響，會令大市帶來更多不穩定因素，從而反覆向下。



他建議投資者可以短線投資部署買入一些防守性較高的股份，但要避免買入與中國經濟因素有密切關係的板塊，以及本地銀行股。



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