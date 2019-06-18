港股格局：陳炳強料美議息前續缺乏方向

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，港股周一(17日)成交不足700億港元，顯示市場觀望氣氛濃厚，美國聯儲局公布議息結果前，港股將繼續缺乏方向。至於內地股市方面，除非中美貿易談判有突破性的好消息，否則滬綜指難以上破2,900點阻力位。



陳指出，港交所(00388)股價同樣受中美貿易談判影響，不過中美領導人月尾才有機會會面，協議能否達成尚未可知，若然不是破局，股價未必有大影響，有機會上望280元水平，較現水平只有約10%的上升空間，吸引力不算大，建議已持有該股的投資者可繼續觀望。



信義玻璃(00868)以每股3.74元至3.88元配售旗下信義光能(00968)舊股，配股價較昨收市價4.13元折讓介乎6.1%至9.4%。陳指出，信義光能股價急挫，是因為市場認為折讓減持是不利消息。他對兩間公司都不看好，認為市場未必會很快對公司重拾信心。



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