澳洲央行會議紀錄預告或再減息　澳元急挫

澳洲央行公布6月份貨幣政策會議紀錄，透露可能要再次減息，以推動就業、薪酬增長和通脹。澳元兌美元匯價連續5天下跌，周二再挫0.28%，低見68.34美仙，為今年一月初67.41美仙以來的低位。



本月初，央行將指標利率降至1.25厘的歷史低位。會議紀錄顯示，委員會認為此利率水平有助刺激經濟，但仍未足夠。



委員表示，考慮到閒置勞動力問題及更廣泛的經濟層面，未來一段時間，進一步寬鬆貨幣政策的可能性更大。但紀錄指出，減息並非唯一解決失業問題的政策，這與央行行長洛威呼籲政府在基礎設施支出和經濟改革方面採取行動的建議互相呼應。



會議紀錄另顯示，稅率降低料有助減少家庭的債務償還壓力，釋放額外現金，同時降低企業借貸成本。



市場預期，澳洲央行將在8月減息0.25厘；明年初將再減息0.25厘，屆時利率將跌至0.75厘。



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