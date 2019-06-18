人民幣Shibor︰隔夜息跌至1.6厘

中國外匯中心公布上海銀行同業拆息(Shibor)，隔夜息跌20點子，至1.6厘；1星期跌至2.39厘；1個月企2.89厘水平。



隔夜1.6010厘 跌20.00點子

1星期2.3990厘 跌9.20點子

2星期2.7220厘 升5.30點子

1個月2.8970厘 跌0.10點子

3個月2.9430厘 跌0.40點子

6個月2.9800厘 跌1.10點子

9個月3.1220厘 升0.10點子

12個月3.2310厘 升0.30點子



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