港元拆息︰1個月期升至2.45厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至1.48厘；1星期拆息跌穿2厘，至1.91厘；與樓按相關的1個月期升至2.45厘；3個月期為2.4厘。



18/6/2019

隔夜 1.48071厘

1星期 1.91786厘

2星期 2.51143厘

1個月 2.45563厘

2個月 2.40464厘

3個月 2.40696厘

6個月 2.36357厘

12個月 2.38522厘



17/6/2019

隔夜 1.67500厘

1星期 2.02357厘

2星期 2.47500厘

1個月 2.41107厘

2個月 2.39571厘

3個月 2.39500厘

6個月 2.36161厘

12個月 2.38500厘



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