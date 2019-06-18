港元拆息︰1個月期升至2.45厘
2019年06月18日 11:18
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(中新社圖片)
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至1.48厘；1星期拆息跌穿2厘，至1.91厘；與樓按相關的1個月期升至2.45厘；3個月期為2.4厘。
18/6/2019
隔夜 1.48071厘
1星期 1.91786厘
2星期 2.51143厘
1個月 2.45563厘
2個月 2.40464厘
3個月 2.40696厘
6個月 2.36357厘
12個月 2.38522厘
17/6/2019
隔夜 1.67500厘
1星期 2.02357厘
2星期 2.47500厘
1個月 2.41107厘
2個月 2.39571厘
3個月 2.39500厘
6個月 2.36161厘
12個月 2.38500厘
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