【專家樓評】黃漢成：荃灣區商廈水漲船高！

早前荃灣大涌道工業地盤完成補地價轉作商業用途，涉資約9.21億港元，每方呎樓面補地價約5,334元，足見發展商看好荃灣區未來的發展，對區內商廈前景充滿信心。



事實上，隨着港珠澳大橋開通後，由荃灣區往返澳門及珠海等地，只需約1小時左右，港珠澳大橋大大加強香港與廣東省西面的聯繫，帶來大批新興旅客及商務人士。若日後港珠澳大橋進一步放寬使用，相信荃灣區的商貿的發展將更加興旺，從而帶動區內商廈物業價格水漲船高。



美聯工商舖行政總裁 黃漢成



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

