來港上市前動作多多！阿里巴巴重組架構

傳已向香港交易所(00388)提交保密上市申請、預計於下半年掛牌的阿里巴巴，除昨日(17日)傳出計劃將股份1拆8外，今日(18日)又有新舉動！



集團行政總裁張勇向員工發信，宣布組織架構將再次升級，主要目的為充實創新業務的領導力量及組織保障，聚焦大文娛(文化娛樂)各業務緊密融合，以及實現戰略投資業務與財務體系一體化，並即日起生效。



組織架構調整包括:



1)重組創新業務事業群，由朱順炎擔任總裁，負責UC及旗下移動創新業務、天貓精靈、阿里文學及阿里音樂；



2)任命樊路遠為阿里大文娛事業群總裁，負責優酷、阿里影業、大麥及互動娛樂；



3)任命集團CFO武衛兼任戰略投資部負責人；



4)盒馬升級為獨立事業群，侯毅繼續擔任盒馬總裁；



5)釘釘進入雲智能事業群，陳航向集團CTO兼阿里雲智能事業群總裁張建鋒匯報。



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