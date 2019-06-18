【大行報告】交銀國際料美股仍有上升空間

交銀國際發表研究報告指，美國經濟正面對衰退風險，按美國聯儲銀行的收益率曲線模型顯示，2020年5月美國步入經濟衰退的機會率為30%，相信於聯儲局將展開減息周期。按芝商所利率期貨數據顯示，今年美國聯儲局很有可能減息兩次。



不過，美國經歷了三年的加息長周期，目前美國聯邦基金利率仍處於低位。亦因減息空間有限，使傳統貨幣政策無法對經濟帶來刺激。



現時，市場正處於聯儲局貨幣政策從緊縮向寬鬆的過度期，此情況下，料美股仍有上升空間，新興市場將會修復。另外，美債優勢上升，美元或繼續強勢。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。





