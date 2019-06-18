m18講場：上市儀式背景換「新衫」　敲鑼時仲會...

香港交易所(00388)幫上市儀式換「新衫」！左、中、右三塊電子屏幕底色，由三文治「藍夾白」，換做淨「港交所藍」。中間屏幕仲有個「電子鑼」，鑼面就同以前一樣，有當日上市公司嘅名同股份編號。



如果你以為個鑼係普通一張靚相整上去，未免太過簡單。細心留意，敲鑼前個鑼好似有塊紗遮住，若隱若現；敲鑼後會變咗銅色，同真鑼孖生兄弟咁款。唔只咁，敲嗰下，個鑼仲識震，充滿動感㗎！



港交所就話，新背景用咗上市象徵「鑼」，同新股發行更貼切，員工都用咗好多心機整㗎！



除咗個「鑼」，其實「HKEX」嗰幾隻字都變咗白色加紅色。不過大家唔好諗咁多，只係以防同背景撞色啫，之前塊板都係咁㗎。講真，塊背景板「港交所藍」夠晒港交所味道，再包住啲新上市公司，就好似聯交所擁抱所有合規企業赴港上市。



對於呢個新背景，唔知你又like唔like呢？

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