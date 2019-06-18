世房：未來投地會更審慎　未擔心融資收緊問題

世茂房地產(00813)副主席、總裁兼執行董事許世壇表示，今年1至5月份內地樓市表現較預期好，新開工及房地產投資開發增長均超過一成，認為「市場無大家睇得咁差，但表現未算特別好」，6月份情況未見大波動，又預告今個月該公司合約銷售額將創新高。



他預測，全年市場成交額與去年持平，市場規模或超過14萬億元人民幣(下同)，3、4月各地出現地王，因此有個別熾熱的城市有調控政策出台，預期地價及樓價升得太多的城市政策未來較緊。世房年初至今已斥約200億元作收購，貨值約達2,000億元，佔今年投資額70%，因此未來投地會更審慎。



近期有傳當局收緊房企融資，他表示，近年中國大力去槓桿，地產開發商資金依賴度高，因此金融機構審批貸款時較謹慎，規模房企較有優勢，世房近期在境內也發行了資產證券化產品及超過100億元公司債，另外有不少資產都可作抵押貸款，未擔心融資收緊問題。



對於高銀金融(00530)棄標啟德商業地皮，他認為屬個別企業的商業決定。但也認為香港棄標成本低，指出內地棄標保證金一般10%至20%，阻嚇作用會較大。他又指，香港地少人多，長遠看好發展前景，目前密切關注投資機會，地價回落至合理水平便會考慮。



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