【午市重點睇】油價彈升乏力　鎊匯呈弱

●美匯指數在亞洲市報97.4；圓匯報108.33；歐元兌美元報1.123；英鎊低見1.251。港匯報7.8335。在岸、離岸人民幣在6.92及6.93水平。金價報1,341美元，布油升上61.04美元後，回順至60.94美元，紐油報51.91美元。道指期貨反覆偏軟。



●港股反覆向上，恒生指數半日升200點或0.73%，報27,427點，中資金融股做好。https://bit.ly/2WPNgCy

-價位提示：中國金控最多瀉74%。

-異動股：歐舒丹績佳，股價曾漲10%。

-遭信義玻璃減持，信義光能曾挫近12%。

-新股嘉宏教育掛牌一度潛水，留意海外機遇。

-新股日照港裕廊認購不足，定價1.5元。



●【即市分析】

-減息憧憬成本地地產股護身符？https://bit.ly/2KpjsWG

-港鐵若上破50元關，下站睇...https://bit.ly/2WQWBVA

-何解月底前，好淡友都難搵食？https://bit.ly/2WM2oka



●A股快報：3大指數半日收升0.08%至0.92%。https://bit.ly/2ZtVrkz



●亞洲股市：日股中段跌不足百點。https://bit.ly/2KTQYDX



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息續跌至1.48厘；1星期拆息跌穿2厘，跌至1.91厘；1個月期升至2.45厘。



●人民幣中間價下調2點子，報6.8942，呈六連跌。



●人行逆回購900億元人民幣，淨投放800億元人民幣。



●澳洲央行會議紀錄預告或再減息，澳元急挫。https://bit.ly/2IQ5Joz



●中國連續兩個月減持美債，總持有量創近兩年新低。https://bit.ly/2L2NgYq



●5月內地四大一線城市新盤售價，廣州升幅最強。



●比特幣升穿9400美元關，創去年5月以來新高。https://bit.ly/2MUxlxZ



●採納特朗普意見？波音對737 MAX改名持開放態度。



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其他精彩新聞：【股民熱話】逢九必災 真的應驗嗎？

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