樓價UPDATES：天巒蝕近50萬　業主「斬纜」出貨

樓市前景未明，有看淡後市的業主不惜減價蝕讓套現。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●跑馬地慧莉苑高層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，以1,250萬港元易手，實用呎價約21,115元。原業主持貨6年轉手，帳面獲利約270萬港元，升值約28%。



●小西灣藍灣半島1座中層F室，實用面積455方呎，兩房間隔，獲租客以每月2.05萬元租入，實用呎租約45.1元。



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九龍區

●大角咀維港灣9座中層H室，實用面積464方呎，兩房間隔，成交價約1,003萬元，實用呎價約21,616元。原業主持貨4年轉手，升值約25%。



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新界區

●上水天巒1期瑞奇大道雙號屋，實用面積1,576方呎，連租約放售，開價約2,400萬元，累減320萬元以2,080萬元沽出，實用呎價13,198元。以該洋房市值月租約45,000元計，租金回報約2.6厘。原業主持貨約9年轉手，帳面蝕讓約46萬元。



●沙田第一城38座低層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔日前獲租客以每月1.35萬元承租，實用呎租約44元。



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