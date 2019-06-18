肖麗辭任東方明珠石油行政總裁

黃坤曾擔任主席的東方明珠石油(00632)公布，肖麗接納董事會意見，提呈辭任公司執行董事及行政總裁職務，自周一(17日)起生效。



公司指出，於1月22日公司收到聯交所之函件，通知其已收到對公司執行董事兼行政總裁肖麗之投訴。投訴人指控肖麗因在中國犯下刑事罪行而被定罪。



在董事會了解肖麗之罪行後，董事會(肖麗除外)舉行董事會會議，並得出以下結論：



1、在肖麗獲委任為公司董事時及收到聯交所函件前，董事會成員(肖麗除外)均不知悉任何罪行。



2、不論在其獲委任為公司執行董事之前或之後，肖麗所犯罪行概與公司的業務無關。



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