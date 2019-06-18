盛滙斥1338萬買上水舖　睇好北區發展

投資者入市買民生區細價舖位。盛滙商舖基金管理行政總裁李根興表示，新近以1,338萬港元購入上水新勤街27至35號新寶大廈地下D舖，面積約1,300方呎，包括一個有契露天前庭，現租客為食肆，每月租金約3.6萬元。



他認為，該區舖市近年愈來愈貴，加上該舖位於飲食地段，料較少受到水貨政策的影響。 此外，他預計，未來古洞北/粉嶺北發展，必定令上水石湖墟的民生需求更大。



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