【瑞通推介】港交所續跑贏　輪證剖析

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者觀望美國聯儲局本周議息，道指隔晚收報26,112點，升22點或0.1%。



港股連跌3日後周一(17日)見反彈，但於27,500點之上遇阻，以全日低位27,227點收市，升108點或0.4%。周二(18日)早段繼續靠穩，升穿20天線和27,300點。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出近4,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近3,000萬元，反映部分近日部署了好倉的投資者平倉，並有資金重新部署淡倉看跌。周一其牛證街貨重貨區為收回價26,600至26,699點，而熊證街貨重貨區為收回價27,900至27,999點。



早前有報道引述消息人士指出，阿里巴巴已向香港交易所以保密形式遞交上市申請。另有指沙特阿拉伯王儲穆罕默德預計沙特阿美最早於明年上市，但仍未決定上市地點。港股周一成交額為個半月以來最低，但港交所收升1.3%報263.8元，技術上收復50天線，股份周二早段再升逾1%，高見267元之上水平。該股股價近期持續跑贏大市，由6月3日開始反覆向上，累積升近1成，而恒指期間僅升近2.5%。周二有逾1,200萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾390萬元淨流入。



有券商唱好友邦保險為中國市場開放的主要受益者，其中國市場增長空間或被低估，調升其目標價。該股周一支撐大市向上，高位曾升3.3%至76.2元，收市報75.2元，升1.9%，3個交易日的跌勢告終。周二早段升近1%，上試76元之水平，留意短線能否重返100天線(約76.3元)，若能企穩，視50天線(77.8元)為下一反彈阻力，該股已超過1個多月處於此移動平均線之下整固。另外，美國聯儲局周內將舉行議息會議，美息未來走向將影響主要投資債券的保險公司。周一有逾200萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄180萬元淨流入。



內地允許將專項債作為部分重大項目資本金，並進行市場化融資，被市場視作刺激固定資產投資，帶動相關股份走勢轉強。中國建材周一曾高見6.53元，創措施公布後新高，周二早段續於6.5元附近爭持，即市高位見6.55元，技術走勢續強。北水周一掃入資源股，該股亦有超過5,000萬元淨買入。輪證資金流方面，周一有約8萬元淨流出其好倉。



內房股近日走勢好轉，不過周一起被納入國企指數的碧桂園收跌2%於11.22元。股份周二早段先靠穩，其後逆市下跌，跌超過1%，低見11元。周一有逾60萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄4萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

港交所貼價、中短期購證(16656)，行使價278元，2019年10月到期，實際槓桿9.2倍。輕微價外、短期沽證(29158)，行使價248元，2019年9月到期，實際槓桿11.3倍。



友邦輕微價外、中短期購證(19276)，行使價79.93元，2019年10月到期，實際槓桿9.1倍。貼價、中短期沽證(29702)，行使價74元，2019年10月到期，實際槓桿8.5倍。



中國建材輕微價外、中短期購證(15709)，行使價6.88元，2019年11月到期，實際槓桿3.8倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(19481)，行使價356元，2019年9月到期，實際槓桿10.1倍。貼價、中短期沽證(19175)，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿6.1倍。



中移貼價、中短期購證(19716)，行使價69.88元，2019年12月到期，實際槓桿8.9倍。貼價、中年期沽證(18814)，行使價65.88元，2020年1月到期，實際槓桿6.9倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(61079)，收回價及行使價26,600點，槓桿比率34.2倍。熊證(64507)，收回價27,890點，槓桿比率33.4倍。



騰訊牛證(64245)，收回價316.5元，槓桿比率15.1倍。熊證(63217)，收回價352.4元，槓桿比率15倍。



港交所牛證(64495)，收回價243.5元，槓桿比率9.6倍。熊證(60390)，收回價287.9元，槓桿比率10.3倍。



碧桂園牛證(67048)，收回價9.51元，槓桿比率4.7倍。



小米集團牛證(59283)，收回價8.81元，槓桿比率6.2倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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