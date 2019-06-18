環聯：首季按揭申請查詢跌近9%　下半年料回升

中美貿易戰因素令市民更謹慎申請按揭貸款，信貸資料庫環聯報告指出，2018年第4季的新增按揭貸款按年下跌4.2%，惟以全年度計算，總應繳款項按年上升8.7%。分析指，數據可能反映市民對經濟有長遠憂慮。



報告提到，隨香港樓價開始回落，2019年首季按揭申請查詢數字按年下跌8.8%，意味新增按揭貸款的宗數或有機會一同放緩。



環聯香港研究及顧問部總監劉俊傑指，按揭借貸市場已達到轉捩點，憂慮香港經濟前景，借貸雙方變得更加審慎。然而，近期住宅樓價回升或令有意置業者對房地產市場重拾信心，並刺激未來一至兩季的按揭需求。



至於香港人的消費力似乎未有大幅倒退，報告指今年首季的信用卡應繳款項總額連升4個季度，按年上升5.3%至1,396億港元，再創有紀錄以來新高。



劉稱，過去一年大部分信貸產品的嚴重逾期還款率仍保持平穩，及維持在相對偏低的水平。儘管貿易戰可能帶來長遠的不明朗因素，零售信貸市場的基礎仍然穩定。



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