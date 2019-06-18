中銀香港成轉按「一哥」　滙豐市佔率下跌

市場二手交投急彈推動轉按數據，據中原研究部數據顯示，今年5月銀行轉按共錄2,448宗登記，按月增加13%。中銀香港(02388)更超前滙豐銀行成轉按「一哥」，月內共錄634宗登記，市佔率升0.8個百分點至25.9%。



排第二的滙豐銀行市佔率按月跌1個百分點至25.1%，為跌幅最大的銀行；其後為恒生銀行(00011)及渣打銀行，市佔率分別為14.9%及9.1%。事實上，上述四大銀行的市佔率已高達75%，可見按揭市場長期由大型銀行包辦。



中原按揭董事總經理王美鳳表示，未來貿易戰不確定性增加、居屋申請涷結中小型物業市場購買力等因素，或會阻礙樓市升勢，料交投減少影響按市的數字將於稍後反映。



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