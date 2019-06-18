【高盛推介】港交所輪證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周二(18日)走勢向好，高見270.2港元的近1個月高位，為三大升幅的藍籌股之一。早前有報道指阿里巴巴於上周已呈交上市申請，集資額可能高達200億美元。



觀察近日資金流向，以過去5個交易日計，港交所認沽證有約600萬元流入，而其認購證則有約600萬元流走。



行使價280元附近、9月份到期的港交所認購證是市場上其中一款活躍的條款，投資者如看好可留意這個條款中槓桿最高的購證(15627)，行使價280.2元，2019年9月23日到期，實際槓桿11.4倍，行使價270至290元之間、兩個月期以上產品中槓桿最高，這亦是中期輕微價外證中槓桿最高的產品。



相反，投資者如看淡港交所則可留意低面值高槓桿沽證(28201)，行使價247.88元，2019年8月28日到期，實際槓桿14.1倍，低面值、高槓桿。



牛熊證選擇上，投資者如看好可留意牛證(60361)，收回價256.18元，行使價254.18元，換股比率100，槓桿比率16.8倍，相近收回價產品中槓桿最高。



看淡則可留意港交所熊證(61292)，收回價278.88元，行使價280.88元，換股比率100，槓桿比率22.5倍，相近收回價產品中槓桿最高。



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