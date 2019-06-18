【大行報告】花旗維持年底恒指3萬點目標

花旗發表亞太區2019年下半年市場展望報告指出，恒指目前估值相當今年預測市盈率11.8倍，低於平均值12.5倍，維持今年目標30,000點水平。首選中銀香港(02388)、港交所(00388)、領展(00823)及新鴻基地產(00016)。



樓市方面，該行認為，香港樓價於今年2月觸底，在市場預期美國減息及股市波動下，令提供較高股息回報的地產股變得吸引。然而，人民幣匯價偏軟，對高檔本地零售物業收租股持審慎看法。



花旗建議繼續「增持」本地地產股，首選新地、恒基地產(00012)、領展及新世界發展(00017)。



至於濠賭股表現，花旗指出，因面臨中美貿易戰、區域競爭等挑戰，估計下半年貴賓廳業務仍疲弱。



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