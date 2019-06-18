樓價UPDATES：後市未明　準買家紛紛轉租

後市去向未明，準買家紛紛轉租，刺激市場租賃需求增加。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●西區南里壹號本月錄首宗成交，單位為高層3室，實用面積約268方呎，以約778萬元易手，實用呎價約29,030元，新買家為上車客。



●西灣河嘉亨灣2座低層C室，實用面積約467方呎，兩房兩廳間隔，望海景，獲租客以27,800元承租，實用呎租約59.5元。



●西灣河嘉亨灣5座低層G室，實用面積498方呎，兩房間隔，望內園景，附有基本傢俬，以22,500元租出，實用呎租45元。



●西灣河鯉景灣B段車位，原先叫價200萬元，受市場氣氛影響，最終願減25萬元以175萬元將易手，原業主於2007年以42萬元買入車位，持貨12年，帳面獲利133萬元，升值3.2倍。



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九龍區

●將軍澳SAVANNAH第5A座中層A室，套三房間隔，望海景，於日前獲租客以28,500元承租，實用面積723方呎計，折合呎租約39.4元，新租客為專業人士，為方便子女上學，故租區內三房單位，由於受到各項不利因素影響，後市走勢變得不明朗，令不少準買家轉買為租，暫緩入市。



●奧運站凱帆軒1座中層E室，原則兩房改一房間隔，望海景，實用面積約465方呎，以約21,000元放租1個月，議價後減價1,200元，獲外區客以19,800元承租，實用呎租約42.6元。



●深水埗景怡峯低層C室，實用面積約269方呎，一房間隔，望山景，於日前獲租客以13,700元承租，實用呎租約51元。



●長沙灣星匯居1座高層E室，套三房間隔，望海景，實用面積約670方呎，以約28,000元放租1個月，近日市況波動，減租1,500元後，獲區內客洽詢，終以26,500元租出，實用呎租約40元。



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新界區

●天水圍嘉湖山莊6月至今錄得約31宗租務成交，平均實用呎租約24元。近日麗湖居4座高層F室，實用面積442方呎，兩房間隔，以11,000元租出，實用呎租約24.9元。



●沙田新城市廣場3期1座中層A室，實用面積876方呎，套三房間隔，以約1,730萬元易手，實用呎價約19,749元。



●九肚山峰單號屋，實用面積3,141方呎，開價200,000元，日前零議價租出，實用呎租63.7元，屬屋苑租金新高，新租客為本地用家，見屋苑樓齡新，即租入單位自用。



●青衣曉峰園2座低層B室，實用面積546方呎，兩房間隔，現附連租約，叫價780萬元，於無樓睇情況下以708萬元沽出，實用呎價12,967元，單位租約期至明年1月，月租17,000元，料新買家享約2.9厘回報。



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