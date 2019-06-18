新盤部署：元朗瑧頤提價逾1%加推90伙

新界西北區新盤市道轉趨熱鬧。新世界發展(00017)旗下元朗瑧頤，剛加推2號價單共90伙，包括22伙開放式﹑36伙一房戶、22伙兩房戶及10伙三房戶，實用面積由231至577方呎，折實平均呎價16,460港元。折實售價介乎386.7萬至1,064.7萬元，呎價14,827至18,954元。與上一張價單相比，平均提價逾1%。銷售安排詳情將於短期內公布。



是次首度推出天台特色戶，其中25樓A1室三房單位，實用面積577方呎，連382方呎天台，折實售價1,064.7萬元，為項目最高售價單位。



而25樓B2室兩房單位，實用面積303方呎，連203呎天台，折實呎價18,954元，為項目最高呎價單位。



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