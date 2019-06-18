美聯工商舖：啟德商業地被棄購　商廈交投明顯萎縮

美聯工商舖行政總裁黃漢成指出，啟德商業地遭棄購後，商業物業的交投量明顯回落，其中本月12至17日市場僅錄9宗商廈成交，較同月6至11日的30宗，明顯回落70%，當中更沒有任何甲級寫字樓買賣成交。



美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，啟德商業地皮棄購後，買賣交投情況接近停頓，而睇樓量則大減兩成。不過業主叫價暫時未見明顯減幅，惟租戶對擴充採取更加審慎的態度。



對於下半年工商舖市況前景，黃漢成認為，雖然中美貿易戰的走向將會繼續影響投資市場的表現，英國脫歐也增加市場的不確定性，但本地政治爭拗逐漸平息，市況較之前明朗，加上市場游資充裕，美國聯儲局也有機會於今年減息及停止縮表，而內地更有機會因貿易戰惡化而再度放水，利好工商舖市場發展。



他預期，下半年整體工商舖成交量可望回升約5%，尤其看好商廈市場，由於下半年有多個商廈全新盤推出，料成交量將出現較大升幅。



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