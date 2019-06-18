歐股早段下挫　半導體股捱沽

歐洲三大股市好淡爭持，英國富時100指數微跌2點，報7,355點；德國DAX指數跌0.5%，報12,028點；法國CAC指數跌0.14%，報5,383點。



美國聯儲局本周召開議息會議，歐洲央行行長德拉吉亦將登場發表講話，市場觀望兩大掌握貨幣政策的機構會否作出寬鬆措施，以應對經濟衰退風險。



歐洲5月新車銷售重拾增長，按年升0.1%，惟汽車股早段隨大市向下。傯國車廠戴姆勒跌0.9%；福士汽車跌0.8%；寶馬跌0.5%。



德國半導體公司Infineon早前宣布收購美國同業Cypress，前者股價周二(18日)挫逾5%。其他半導體股亦紛紛捱沽，意法半導體跌2.3%；荷蘭BESI跌2.8%；Siltronic跌8.2%。



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