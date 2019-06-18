御半山II期原價加推108伙　入場費僅432萬

新盤認購反應理想，發展商積極加推單位。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，旗下屯門御半山II期，原價推出2號價單共108伙，面積250至531方呎，折實平均呎價16,360元。



她指出，是次開放式戶入場費更低，售價由432.22萬起，最高售價868.01萬元，整批呎價14,022至19,682元。而首兩張價單共推216伙，折實平均呎價呎價15,761元，市值逾13億元，當中86伙售價低於600萬元。最快今日(18日)公布銷售安排及周六開售。



項目會所連園林面積共逾7.5萬方呎，提供完善設施，包括健身室、多用途運動館、宴會廳及泳池等。

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