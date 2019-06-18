【大行報告】大摩降萬科評級至「中性」

摩根士丹利將萬科(02202)評級由「增持」降至「中性」，因股價上升空間有限。



大摩報告指，中美貿易緊張局勢升級，短期會抑制中資地產股的上升空間，令其難以突破4月份的高位。



報告顯示，如果貿易緊張局勢在二十國集團(G20)峰會後進一步惡化，會對經濟增長構成更大壓力，決策者或採取更大的寬鬆措施，轉向更支持地產行業。該行認為地產股可能會隨貿易戰消息而波動，但仍料優於很多其他行業。



該行推薦新城發展控股(01030)、融創中國(01918)、華潤置地(01109)；建議回避低執行力的雅居樂集團(03383)和遠洋集團(03377)。

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