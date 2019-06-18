荃灣OP Mall近四成餐飲舖租出　海底撈年內進駐

長實地產投資董事黃思行表示，荃灣海之戀商場OP Mall設4層，樓面面積約43萬方呎，設有約200至300間商舖。其中首階段佔地30多萬方呎，現時已租出9成，每方呎租金由50餘至約400元，而佔約40%的餐飲舖已近全數租出，將於8月底開始陸續開幕。



OP Mall的商戶類型眾多，包括日本連鎖百貨店驚安の殿堂，屬香港第二間分店，設於商場2樓，佔地約5萬方呎，店內設美食廣場，預計在12月開幕。另外亦包括佔地約8,000方呎的火鍋店海底撈，計劃於今年內開業。



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