【市後重點睇】圓匯升上108.2　道期偏軟

美匯指數企97.4；圓匯升上108.2；歐元兌美元跌至1.120邊緣；英鎊企1.253。港匯守7.83水平。在岸、離岸人民幣在6.92及6.93水平。金價回落至1,345美元，布油報60.46美元，紐油報51.66美元。道指期貨跌46點。



●恒生指數全日升271點或1%，報27,498點；港交所升穿270元，收漲2.73%至271元。https://bit.ly/2WPNgCy

-中國旺旺全年賺34.76億人幣，按年增11%。



●A股快報：滬綜指僅升2點，創業板指升0.9%。https://bit.ly/2ZtVrkz



●亞洲股市：日股收跌151點，軟銀挫3%。https://bit.ly/2KTQYDX



●歐洲三大股市好淡爭持，英國富時100指數微跌2點，報7,355點；德國DAX指數跌0.5%，報12,028點；法國CAC指數跌0.14%，報5,383點。



●【即市分析】港交所破位，順勢開好倉。https://bit.ly/2x6hEsJ



●【大行報告】交銀國際料美股仍有上升空間。https://bit.ly/2KnfJZK



●【股匯攻略】港股後向繫於美議息。https://bit.ly/2KY9fQC



●新股專輯：傳和黃中國醫藥推遲上市計劃。



●中銀香港成轉按「一哥」，滙豐市佔率下跌。



●環聯：首季按揭申請查詢跌近9%，下半年料回升。



●盛滙斥1338萬買上水舖，睇好北區發展。



●世房：未來投地會更審慎，未擔心融資收緊問題。



●招商永隆3個月港元定存息高見2.45厘。



●來港上市前動作多多！阿里巴巴重組架構。



●Naspers大股東擬減持165億美元持股。



●新盤部署：

-元朗瑧頤提價逾1%加推90伙。

-御半山II期原價加推108伙，入場費僅432萬。



●美聯工商舖：啟德商業地被棄購，商廈交投明顯萎縮。



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