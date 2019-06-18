戴德梁行︰港樓價上半年漲逾12%　未來走勢難料

戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，上半年整體住宅樓價上升約12.6%，而下半年走勢難料。他坦言，目前市場同時存在不少正面及負面因素，如年內有機會兩次減息，但政治環境不穩定，因此預計市場上的業主採取觀望態度，下半年樓價或會維持穩定，全年樓價依然有升幅，但主要來自上半年。



至於成交量方面，他認為，未來將會有更多買家轉趨觀望，導致短期內住宅成交減少，二手交投將會轉靜。



大額物業投資市場方面，該公司香港資本市場部執行董事高偉雄表示，截至6月中，本季暫錄66宗1億元或以上的大額交易，按季升27%，總金額約344億元，為上季的2.5倍。他預計，基金等機構投資者依然繼續活躍於逾10億元的大額成交，並積極尋找寫字樓的投資機會。



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