【fb直播】恒指「乾升」要小心？

港股周二(18日)收復20天線，並曾衝上27,500點水平，但成交依然疲弱，恒指「乾升」要小心？



內地5月70個大中城市新建商品住宅售價，按年全線上升，但市場憧憬一旦中美貿易戰惡化，當局可能放寬樓市措施以穩經濟，內房股午後有賣盤跟進，現價值得追入？



半新股有追捧，中煙香港(06055)曾大升近可一成半，翰森製藥(03692)盤中升過逾半成，邊一隻最值博？



兩大藍籌醫藥股受追捧，中國生物製藥(01177)以及石藥集團(01093)齊齊升2%過外，股價夠殘係時候反彈？



中國旺旺(00151)中午公布業績，全年賺逾34億元人民幣，按年升11%，股價早段曾揚近3%，但其後打回原形，有貨沽咗先？



《東網Money 18》搵嚟中國通海證券投資部副總裁洪龍荃為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！



1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

https://www.facebook.com/onccnews/



2.《東網Money 18》facebook專頁：

https://www.facebook.com/money18



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。